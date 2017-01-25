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Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayserispor'a Moral Ziyareti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Spor Toto Süper ligde mücadele eden Kayserisporlu futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etti. Bugün Türkiye Kupasında Beşiktaş'ı, hafta sonu ise Fenerbahçe'yi konuk edecek olan sarı kırmızılı futbolculara moral ziyareti gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, Kayserisporlu futbolculardan ve teknik heyetten galibiyet sözü aldı.

Antrenman öncesi Futbolcularla ve teknik ekiple tek tek selamlaşan Başkan Çolakbayrakdar, kısa bir konuşma yaptı. Kayserispor'a inandıklarını ve güvendiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Biz sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Kayseri'nin adını tüm Türkiye'de duyurmanız bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz elimizden gelen desteği sizlere sağlamaya çalışıyoruz. Sizden tek isteğimiz şehrimizi gururlandırmanız. Bugün Türkiye kupasında Beşiktaş maçı ile hafta sonu Fenerbahçe ve lig sonuna kadar oynayacağınız müsabakalarda sizden galibiyetler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu önemli maçlar öncesi taraftarlara çağrıda bulunan Başkan Çolakbayrakdar,' Sarı Kırmızılı takıma gönül veren herkesi Kayserispor maçlarına davet ediyorum. El ele verip Kayserispor'u hak ettiği yerlere taşıyacağız' diye konuştu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başkan Çolakbayrakdar'ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Belediye Başkanlarımız, bizlere fazlası ile destek oluyor. Başkanımızın ve belediyemizin yanımızda olduğunu görmek bizleri de cesaretlendiriyor ve onurlandırıyor" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ziyaretin sonunda futbolculara ve teknik ekibe tatlı ikramında bulunarak galibiyet sözleri aldı.

(AÖ-Y)



25.01.2017 16:31:32 TSI

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