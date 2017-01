YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sağlık Müdürü Taş'tan 'akılcı antibiyotik kullanımı' açıklaması

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Sağlık Bakanlığımızın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından akılcı ilaç kullanımı 2014-2017 kapsamında il koordinatörlüğü tarafından akılcı ilaç kullanımı çalışmaları başlatıldığı ve bir dizi faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

Adıyaman Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, yapılan çalışmalarda vatandaşların ilaçları doğru, zamanında ve uygun dozda kullanmalarının sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Mehmet Emin Taş, "Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de en fazla reçetelenen ilacın antibiyotikler olduğu görülmekte ve yazılan her üç reçetenin birinde antibiyotik bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinde koroner ilaçlar ilk sırayı alırken bizde ise maalesef antibiyotikler ilk sıradaki yerini korumaktadır. Gerek Bakanlığımız gerekse il düzeyinde yapılan çalışmalar sonuç vermeye başlamış ve antibiyotik kullanım oranının son bir yıl verileri değerlendirildiğinde düşmeye başladığı görülmektedir. Antibiyotiklerin yanlış ve de gereksiz kullanımı beraberinde bir çok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı o kişide bakterilere karşı direnç gelişimine neden olmakta, flora bozulmakta ve hatta obeziteye yol açabilmektedir. Elbette ki antibiyotikler kullanılacak ama gerektiğinde ve hekim uygun gördüğünde kullanılacak. Kış aylarında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 85'inin sebebi virüslerdir. Virüslerin sebep olduğu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmak hiçbir fayda sağlamamakta tedaviye katkısı olmamaktadır. Her hastaya antibiyotik kullanılmayacağı gibi her antibiyotik de her hastaya kullanılmamalıdır" dedi.

