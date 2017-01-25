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2017 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Vali Tuna başkanlığında toplandı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 2017 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2017 yılında yapılması planlanan yatırımlar ve hizmetler ele alındı. 2016 yılında yapılan çalışmalar ve gerçekleşen yatırımlarla ilgili bilgiler vererek sözlerine başlayan Vali Tuna, 2017 yılının Şanlıurfa ve Türkiye için verimli geçmesi temennisinde bulundu. Toplantıda, Diyarbakır yolundaki Çevik Kuvvet Kavşağı ile ilgili projenin tamamlandığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderileceği ifade edildi. Alt yapı, yol, sulama, elektrik, eğitim gibi konular başta olmak üzere kentte yapılması planlanan çalışmalar hakkında ilgili kurum müdürleri bilgiler verdi. Eğitim ve öğretim konusunda yapılacak çalışmaların önemine değinen Vali Tuna, "Her yıl yaşanan nüfus artışıyla birlikte yeni okullara ihtiyaç duyuluyor. Yeni okullar yapmak kadar, içerik olarak öğrencilere ne verdiğimiz de önemli. Öğretmen ihtiyacı kapatılıyor. Çocuklarımızı nitelikli bir şekilde eğitmeliyiz. Mesleki teknik eğitim altyapısına ağırlık vermek konusunda seferberlik başlatmalıyız. Genç nüfusumuzu donanımlı hale getirmeliyiz" dedi.

Toplantıya Vali Güngör Azim Tuna'nın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.

(Şİ-SD-Y)



25.01.2017 16:34:20 TSI

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