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Rotary yeni hizmet döneminde küresel ısınmaya dikkat çekecek



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BURSA (İHA) - Temmuz ayında başlayacak olan Rotary'nin yeni hizmet döneminde küresel ısınma ve çevre kirliliği ile mücadele edilecek çalışmalara ağırlık verilecek.

Uluslararası Rotary'nin 2017-2018 asamblesi 15-19 Ocak tarihlerinde ABD'nin California eyaletindeki San Diego şehrinde gerçekleştirildi. Kurula temmuz ayında görevi devralacak olan yeni Başkan Ian H.S Riseley ve dünyadaki gelecek dönemde görev yapacak zone (mıntıka) ve district (bölge) federasyonlarının başkanları katıldı. Rotary Dünya Asamble'sinde Türkiye'yi temsilen gelecek dönemde görev yapacak olan 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Kaan Kobakoğlu, 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Serdar Ünlü ve 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Lütfi Demir hazır bulundu.

Uluslararası Rotary Asamblesi'ne katılan 2440. Bölge Federasyonu yeni dönem Başkanı Lütfi Demir yaptığı açıklamada, Uluslararası Rotary Yeni Dönem Başkanı Riseley'in, işaret ettiği konular üzerine çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi. Küresel ısınma ve çevre kirliliğiyle mücadeleye ağırlık vereceklerini belirten Lütfi Demir, "Yeni dönemde de topluma yönelik projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Küresel ısınma ve çevre kirliliği gezegenimizi tehdit ediyor. Gerek ağaç dikerek, gerek atmosfere gaz salımının azaltılmasına yönelik kulüpler bazındaki çalışmalarımızı sıklaştıracağız" dedi.

(MŞ)



25.01.2017 16:34:49 TSI

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