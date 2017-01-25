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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Yeni zabıtalar görev başında

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:32
Yeni zabıtalar görev başında
Yeni zabıtalar görev başında

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 13 yeni zabıta memuru görev başı yaptı.
Hafta başında göreve başlayan 4 kadın ve 9 erkek zabıta memuru Lüleburgaz sokaklarında dolaşmaya başladı. Zabıta sayılarının 18'den 31'e yükseldiğini söyleyen Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş, "Vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet alabilmeleri için uygulanan denetimler, artan zabıta sayısı ile birlikte daha sağlıklı bir şekilde yürütülecek. Zabıta personel sayımız yeni gelen 13 arkadaşımızla birlikte 31'e yükseldi. Bizim için önemli olan yapılan denetim ve incelemelerle, vatandaş sağlığına zararlı tüketim maddelerinin tüketiciye ulaşmadan duruma müdahale etmek ve kentte düzeni sağlamaktır" dedi.
Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yeni başlayan zabıta memurları Fatih ve İstanbul Caddeleri'nde incelemelerde bulundu.
(KA-MEF-Y)

25.01.2017 16:36:56 TSI
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