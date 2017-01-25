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Ordu'da 2016'da 2 bin 485 iş yeri açıldı

- Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Bostancıoğlu:

- "2016 yılında Ordu'da 945 iş yeri kapandı, 2 bin 485 iş yeri ticari faaliyete başladı"



(Fotoğraflı)



Doğan Arzık

ORDU (İHA) - Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Bostancıoğlu, Ordu'da 2016 yılında 945 iş yerinin kapandığını, 2 bin 485 iş yerinin de açıldığını söyledi.

Aydın Bostancıoğlu, 2016 yılı içerisinde Ordu genelinde kapanan ve açılan iş yerleri hakkında bilgiler verdi. Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 20 bin 750 aktif üyesi bulunduğunun altını çizen Bostancıoğlu, "2016 yılında Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 20 bin 750 aktif üyesi bulunuyor. 2016 yılında Ordu'da birçoğu ekonomik sebeplerden olmak üzere 945 iş yeri kepenk kapattı. Kapanan 945 iş yerinin yanı sıra 2 bin 485 işletmede ticari faaliyetine başladı" dedi.



"Ordulular küçük esnafa sahip çıkmalı"

İş yerlerinin kapatılmasında en önemli nedenin ekonomik sıkıntılar olduğunu, bu durumun dışında yaşlılık, emeklilik ve devir gibi çeşitli sebeplerinde yer aldığına dikkat çeken Bostancıoğlu, "İş yerini kapatan esnafın en büyük sıkıntısı ekonomik şartların uygun olmamasına bağlı. Ekonomik sıkıntıların dışında yaşlanan, devir işlemi yapan esnaflarımızda ticari faaliyetlerini durdurma kararı aldı. İl genelinde 945 iş yeri kapanmasına karşı 2 bin 485 esnaf da yeni iş yeri açtı. Bu durum Ordu açısından önemli. Küçük esnafımızın en büyük problemi ise büyük işletmelerle baş edememesi. Biz Orduluların küçük esnafa destek çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

(DGN-SLH-Y)



25.01.2017 16:38:22 TSI

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