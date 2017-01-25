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DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:35
DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor
DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, DSİ 92. Şube Müdürlüğü'nün Nisan ayı sonu itibariyle yeni hizmet binasına taşınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Aslan ve bazı birim müdürleri ile birlikte DSİ 92. Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklamada bulunan Başkan Gürkan, DSİ 92. Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası'ndaki son durum hakkında bilgiler vererek, "Yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz değerlendirmeleri ilgili müteahhit yetkili arkadaşlara da ilettik. Biz tabi burayla ilgili ve kendi hizmet binamızla ilgili düşüncelerimiz, Nisan ayı sonu itibariyle hem DSİ buradaki kendi hizmet binasına, bizlerinde DSİ alanı içerisinde yaptığımız hizmet binamıza taşınmamızdır. İlgili müteahhit firma yetkilileri ile de görüştük. İnşallah bizim belirlemiş olduğumuz takvim çerçevesi içerisinde süreç devam edecek. Süreçte de şu anda gördüğümüz kadarıyla her hangi bir eksiklik ve aksaklık yoktur. Zaman çizelgesine uyulacağı kanaatindeyim. Çok olağanüstü bir hadiseler olmadığı takdirde Nisan ayı itibariyle de DSİ 50 dönüm gibi bir araziye yayılmış, bütün birimlerinin birarada olduğu bir binaya taşınacaklardır. İnşallah bu bina DSİ çalışanlarına hayırlı olur ve güzel hizmetler yürütürler. Bizlerde belediye çalışanları olarak oradaki yapmış olduğumuz hizmet binasına taşınarak, Malatya'mıza daha güzel hizmetler sunma noktasında gayretlerimiz ve çabamız devam edecek" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

25.01.2017 16:39:56 TSI
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