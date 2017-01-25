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Yahyalı'da bugünün Asım'ı anlatıldı



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KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 'Bugünün Âsım'ı' konulu konferans düzenledi.

Yahyalı Belediyesi ve Sanat Düşünce Eğitim Derneği (SADED) işbirliği ile Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak SADED Başkanı Yazar Tahir Fatih Andı katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, konferansa ikinci kez ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Öztürk, "Bundan bir ay önce hocamız, bu salonumuzda öğrencilerimize Asım'ın Neslini anlattı. Gerçekten çok bereketli bir program olmuştu." dedi. 15 Temmuz tarihinde Âsım' ın Neslini gördüklerini belirten Başkan Öztürk, " İlçemizdeki meydanımız, çok lideri misafir etti. Çok kabalıklar gördü. 15 Temmuz tarihinde ise herkes, sarhoş kardeşim bile, ülkesi için meydanlara indi. Böyle bir kalabalık görülmedi. Yaşayan bugünün Âsım' ı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, zamanında konferans vermek için Yahyalı'ya geldiğinde bize çok değer kattı. Biz, hoşgörüyü ondan öğrendik. Bu ülkenin, İslam Âleminin, Türk Cumhuriyetleri'nin, belki' de dünyanın ona ihtiyacı var. Böyle bir lideri, böyle bir Âsım' ın torununu Allah bizlere nasip etti. Biz şükür ediyoruz. Milletin Cumhurbaşkanı o, Cumhur'un Reisi o. Hocamız, Cumhurbaşkanımızın yaşarken kıymetini bilmemiz için, bu konferansları veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan SADED Başkanı Tahir Fatih Andı, milletin derdiyle dertlenen Mehmet Akif Ersoy'un eseri "Asım" hakkında bilgiler verdi. Asım ve neslinin iki dizeye mahkûm edildiğini, yıllarca merak edilmediğinin altını çizen Andı, "Asım kim? Âsım'ın nesli nedir? Kimse bunları sorgulamadı. Ta ki ümmete umut olan bir lider Âsım 'ın Neslini bize işaret edene kadar. Hâlbuki o, 1973 yılında İmam Hatip'te öğrenciyken de, ben Âsım 'ın Nesliyim diyordu. 1975 yılında siyasete Bismillah dediğinde de Âsım' ın Nesli'yim diyordu. Bugünde kadar hep, ben Âsım 'ın Nesli'yim dedi. Size hizmetkârım dedi. Burada çıkaracağımız bir şey var. Demek ki Asım ve Asım'ın Nesli, bizim öz evladımız. Bizim öz vatanımız. Bizim öz medeniyetimizin içerisinden çıkmış, müşahhas, somut bir varlık." dedi.

Bugüne kadar milletin kendisine yakın olan çok fazla lider görmediğini ifade eden Andı, "Açılışlarda kurdele keserken Bismillahirrahmanirrahim diyen, gittiği camide müezzin gecikince elini kulağına atıp gamet getiren, katıldığı şehit cenazelerinde Aşr-ı Şerifler okuyan kaç lider gördük. Bunlar riya ile izah edilebilir mi? Asla. Bunlar, gösterişle izah edilebilir mi? Asla. Bu hırsla izah edilebilir mi? Asla. Bunun tek bir izahı var. O, bizi seviyor. O, inananları seviyor. İnanlar kardeştir emri uyarınca, bütün ümmeti seviyor" ifadelerini kullandı. Tahir Fatih Andı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''ümmetin umudu'' olduğunu dile getirerek, siyasi yaşamı hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Konferansa, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

(AG-AÖ-Y)



25.01.2017 16:39:57 TSI

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