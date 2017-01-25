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Çorum'da ormanlara 71 milyon liralık yatırım



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da ormanlara son 5 yıl içerisinde 71 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 282 bin 908 hektar orman bulunan kentte bunun 138 bin 259 hektarı verimli, 144 bin 646 hektarı ise bozuk ormanlardan oluşuyor.

2011-2016 yılları arasında ağaçlandırma, erozyon kontrolü, toprak muhafaza, rehabilitasyon gibi orman kurma çalışmaları kapsamında 43 milyon 174 bin 883 lira, Orman İşletme müdürlüğü yeni inşaat, yol, sanat yapısı, üst yapı, büyük onarım, silvikültür, OZM gibi yatırımları kapsamında 4 milyon 881 bin 247 lira, orman köylüleri ve kooperatiflerine 16 milyon 202 bin 983 lira üretim istihkak ödemesi ile orman köylülüleri ve kooperatiflerine 7 milyon 474 bin 16 lira kredi ve hibe desteği olmak üzere toplam 71 milyon 733 bin 129 liralık yatırım yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca son 5 yıl içerisinde 63 adet orman yangını çıkarken, bu yangınlarda 250 hektar alan zarar gördü. Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 22 bin 349 hektarlık alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrol çalışmaları yapılırken, 93 hektarlık alanda ise özel orman oluşturuldu. Ayrıca 16 köyde 20 bin 15 adet badem ve ceviz fidanı diken Orman İşletme Müdürlüğü gelir getirici ormanlar kurdu.

2011 yılından bugüne kadar işletmeye yeni bir hizmet binası kazandırılırken. 2 adet ilk müdahale ekip binası. 30 kilometre yeni yol, 28 kilometre yol büyük onarımı, 45 kilometre yol sanat yapısı, 55 kilometre yol üst yapısı yapıldı.

Merkez ve ilçelerde 211 hektar alanda gençleştirme, 830 hektar alanda gençlik bakımı, 4 bin 400 hektar alanda sıklık bakımı, 22 bin hektar koruya tahvil, 10 hektar alanda alanda da rehabilite çalışmaları yapılırken, 2016 yılında 30 adet köye orman kadastro çalışması yapıldı.

(MMY-BÖ)



25.01.2017 16:40:46 TSI

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