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Başkan Baran, Körfez Gençlerbirliği U15 Futbol Takımıyla buluştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil edecek Körfez Gençlerbirliği U15 Futbol Takımı'nı kahvaltıda ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Elde edeceğiniz başarı kadar spor ahlakınızla da örnek olun" dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, U15 Ligi'nde A Grubu'nu birinci olarak tamamlayan ve Türkiye Şampiyonası'na gitme şansı elde eden Körfez Gençlerbirliği futbolcularını kahvaltıda ağırladı. Tütünçiftlik sahilinde gerçekleştirilen kahvaltıya; Başkan İsmail Baran dışında Körfez Belediyesi Spor Akademisi Koordinatörü Metin Özkan, U15 Takımı Antrenörü Ekin Tokoğlu, antrenörler ve teknik ekip ile futbolcular katıldı.

Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Sporda ve diğer konularda bir üstünlüğümüz var. Tartışılmaz bir üstünlük. Bu Körfez'in bereketi, güzelliğidir. 'Sporun Başkenti Körfez'i herkes bilecek. Tabi bizim için bunlar kadar sporcularımız ahlaklı olması da önemli. Her şeyden önce her şey bir başarı elde etmek değildir. Önemli olan adam gibi adam olabilmektir" dedi.

(İG-İÇ)



25.01.2017 16:41:25 TSI

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