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Isparta'da 44 mahallede kar sonrası temizlik seferberliği



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 44 mahallede kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Geçen haftalarda yağan kar yağışı sonrasında ana arterler başta olmak üzere sokaklara tuzlama ile birlikte atılan mucurlar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Anadolu Mahallesinden başlatılan ve Modernevler Mahallesi ile devam eden temizlik çalışmaları şehir genelindeki tüm mahallelerde detaylı bir şekilde uygulanacak.

Çalışmaların temizlik işleri müdürlüğünce gerçekleştirildiğini ve kar yağışı sonrasında cadde ve sokaklarda yapılan tuzlama ile birlikte atılan mucurların temizlendiğini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Anadolu Mahallesi ile başlayan çalışmaların Modernevler Mahallesi ile devam ettiğini dile getirdi. Başkan Günaydın, "Cadde ve sokaklarımızda oluşan tüm olumsuzluklar gideriliyor. Bu uygulama 44 mahallemizde gerçekleştirilecek" dedi.

Yapılan çalışmadan dolayı Başkan Günaydın'a teşekkür eden Modernevler Mahallesi Muhtarı Şükriye Gülüm, "Mahallemizde bugün geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Bu çalışmadan dolayı başta Başkanımız olmak üzere belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Temizlik kapsamında kar yağışı sonrasında tuzlama ile birlikte atılan mucurlar temizlenmektedir. Mahallemizde bugüne kadar ciddi anlamda temizlik çalışmaları yürütülüyor, tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



25.01.2017 16:41:31 TSI

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