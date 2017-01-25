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Develi Kaymakamlığında ilçe amirleri toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Kaymakamlığında Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında ilçe amirleri toplantısı yapıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, toplantıda yaptığı konuşmada, "Güzel insanların yaşadığı İlçemizde görev süremiz 8,5 ayını doldurdu. Bu süre içerisinde çok değerli ilçe müdürlerimizle hem kaynaşıp hem de Develi'nin güzel insanları hemşerilerime güzel hizmetler üretmeye çalıştık; Allah'ın izni ile bundan sonra da hep beraber daha iyi ve kaliteli hizmetler üretmeye çalışacağız.

Toplantımızda ilçe müdürlerimizle hem birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek hem de Develi'nin güzel insanlarına daha verimli ve kaliteli hizmet sunarken hiçbir konunun aksamamasının yol ve yöntemlerini değerlendirdik. Sıcak ve samimi sohbetle geçen toplantımızda vazgecilmez hizmet prensiplerimizi bir kez daha daire amirlerimize hatırlattık.

Çalışma arkadaşlarımla sevgimizi, saygımızı, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için inşallah bundan sonra bu tür toplantılara süreklilik kazandıracağız." diye konuştu.

(SK)



25.01.2017 16:41:46 TSI

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