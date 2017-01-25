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Selendi'ye muhtarlık ziyaretleri



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Selendi ilçesini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerin mihenk taşları olan muhtarlar ile olan görüşmelerini sürdürüyor. Muhtarların ayağına giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmaları yerinde inceliyor ve sorunlu olan noktaları ilgili dairelere aktararak vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda ekipler; Halılar Mahallesi Muhtarı Nurullah Utangan, Mıdıklı Mahallesi Muhtarı Ali Şeker, Güllüce Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ercan, Avraşa Mahallesi Muhtarı Nasuh Yaman ve Tepeeynihan Mahallesi Muhtarı Kerim Eren ile mahallelerinde bir araya geldi. Muhtarlar yıllardır bekledikleri altyapı çalışmalarının MASKİ ile giderildiğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

(AY-Y)



25.01.2017 16:42:27 TSI

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