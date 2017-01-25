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Büyükşehir Belediyesi'nin Karbon Ayak İzi tespiti ve önlenmesine yönelik projesine AB'den onay



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, iklim değişikliği çerçevesinde Karbon Ayak İzi tespitini de içeren, iklim değişikliğine neden olan etkenlerin önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunan projesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin Üniversitesi, GEKSANDER ve İNTE A.Ş. işbirliği ile AB'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı (IPA) kapsamındaki Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı'na yaptığı proje başvurusu onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan, IPA kapsamındaki Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı'na Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaklaşık 200 bin Euro hibe miktarı olan proje, yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülerek detaylı raporlama sürecine onay verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, projenin genel amacının, AB iklim politikaları ve mevzuatıyla aşamalı olarak uyumlu hale getirilecek olan yeşil büyümeye yönelik orta ve uzun vadeli iklim değişikliği eylemlerinin belirlenmesi hedefiyle ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi olduğu belirtildi. Proje ile başta Mersin Büyükşehir Belediyesi birimlerinden kaynaklanan Karbon Ayak İzi tespit edilerek, buna neden olan etkenler için düzenlemeler yapılacak. Ayrıca kent merkezinde belirlenmiş pilot bölgelerde karbon ayak izine ve iklim değişikliğine neden olan etkenler tespit edilerek, bu etkenlerin önlenmesi için çözüm önerileri getirilip düzenlemeler yapılacak. Proje çıktısı olarak Mersin halkının bilinçlendirilmesi sağlanırken, bu proje ile aynı zamanda sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturulması sağlanacak.

(KYM-Y)



25.01.2017 16:43:14 TSI

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