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Amatör spor kulüplerinin sorunları masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA) - Sorgun Belediyespor Kulüp Yönetimi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde Yozgat Amatör Spor Kulüp Yöneticileri bir araya geldi.

Yozgat'ta amatör spor kulüplerinin sorunlarının konuşulduğu akşam yemeğine Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Vural, Sorgun Belediyespor Asbaşkanı Nihat Künbetli, Yozgat Amatör Spor Kulüp Yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Yemeğin ardından kısa bir konuşma yapan Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş, amatör spor kulüplerin ayakta durabilmesi adına kulüp başkanı ve yöneticilerinin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu isimler onurlu bir görevi yerine getirmektedirler. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp spor sahalarına çekebilmek adına büyük bir mücadele veriyorlar. Bu yaptıkları özverili davranış için başkan ve yöneticileri tebrik ediyorum. Bizlerde ASKF yönetimi olarak bütün kulüplere kaynak sağlamak için elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Kulüplerimizin güçlü olması Yozgat'ta futbolu daha da renklendirecektir." dedi.

Sorgun Belediyespor Asbaşkanı Nihat Künbetli ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verirken "Sorgun Belediyespor Kulüp Yönetimi olarak düzenlediğimiz akşam yemeğine katılan bütün spor kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri olarak bir ve birlik içerisinde çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Bazen saha içerisinde istemeyerekte olsa birbirimizin kalbini kırabiliyoruz. Ancak bunların hepsi saha içerisinde kalıyor. Sahada dışında dostluğumuz ve arkadaşlığımız devam ediyor. Futbolda bu tür şeyler ne yazık ki yaşanıyor. Bildiğiniz gibi 5 yıl Bölgesel Amatör Liginde mücadele ettik. 5 yıl boyunca Yozgat'ı başarıyla temsil ettik. Bundan sonra da başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Ben bugün buraya gelip yemeğimize teşvik eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

(RY-BMG-SK)



25.01.2017 16:43:36 TSI

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