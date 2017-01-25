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Büyükşehir, soğuk ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi, Balkanlar üzerinden gelerek etkisini gösterecek olan soğuk ve kar yağışlı hava için vatandaşları uyardı.

Soğuk ve kar yağışı için vatandaşları uyaran Büyükşehir ekipleri, "Zorunlu nedenlerle trafiğe çıkacak araçların kışlık kar lastiği takması, araçların zincir takoz ve çekme halatı bulundurması, trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergahlarını kullanmaları, emniyet ve karayolları ekiplerinin talimatlarına uymaları, yoğun olan yolları kullanmamaları gerekiyor. Vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istiyoruz" açıklamasını yaptılar.

(İG-RFK-Y)



25.01.2017 16:43:43 TSI

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