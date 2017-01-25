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İl istihdam kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce İl İstihdam Kurulu 2017 yılı ilk toplantısını Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yaptı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl istihdam kurulu toplantısına Vali Zülkif Dağlı başkanlık yaptı. Vali Dağlı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "İl istihdam kurulunun 2017 yılı ilk toplantısını yapacağız. Öncelikle 2016 yılının bir değerlendirmesini yapacağız. 207 yılında da projelerimiz neler olacak, hangi iş kollarında hangi kurslarımızı açacağız, ağırlığımızı nereye vereceğiz, bunları belirleyeceğiz. Bu toplantıların kağıt üzerinde olmasından çok, hayata ve uygulamaya dönük olmasını takip edeceğiz" dedi.

Vali Zülkif Dağlı'nın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

İş-Kur verilerine göre 2016 yılı sonunda, 6 bin 80 erkek, 5 bin 762 kadın olmak üzere toplam 11 bin 842 kişinin iş aradığı öğrenildi.

(AY)



25.01.2017 16:44:44 TSI

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