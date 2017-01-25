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Samsun TSO bütçesi ibra edildi

- Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu:

- "Yeni binamızı 15 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz"



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu ve 2016 yılı bütçesi, oda üyeleri tarafından ibra edildi.

Samsun TSO Ocak ayı olağan meclis toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 9 maddeden oluşan meclis toplantısında 2016 yılı bütçesi ve yönetim kurulunun ibrası onaya sunuldu. Gündem maddelerinin onaylanmasının ardından 2 toplantı arasında bilgilendirme konuşması yapmak için kürsüye çıkan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2016 yılı ve Ocak ayı faaliyetleri hakkında üyeleri bilgilendirdi.



"Yeni binamızın terasında helikopter pisti bulunacak"

Yeni bina ve bütçe hakkında açıklamalarda bulunan Salih Zeki Murzioğlu, "Ocak ayı içerisinde pek çok faaliyetlerde bulunduk. Birçok ziyaret gerçekleştirip birçok projeyi uygulamaya geçirdik. Odamız tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdam Projesi kapsamında KOSKEB işbirliği ile girişimcilik eğitimleri düzenledik. 2016 yılı bütçemiz 6 milyon 500 bin liraydı. 7 milyon 569 bin lira olarak gerçekleştirildi. Giderimiz ise 4 milyon 494 bin TL oldu. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hizmet binamızın ihalesi yapıldı. Odamıza yakışan ve daha verimli hizmet verebileceği hizmet binamızın çalışmaları devam ediyor. Canik ilçesinde bir alan aldık. Buranın yüzde 70'i bizim, yüzde 30'u da Ticaret Borsası'nın. Burası hibe değil parası verilerek alındı. O da 2,5 milyon liraya tekabül ediyor. Arazinin zemin etüdü yapıldı. 2 bin metrekare yerimiz var. 7 kat olan binamızın terasında helikopter pisti bulunacak. Toplam 11 bin 350 metrekare inşaat alanımız olacak. Bunlardan bodrum ve teras hariç. Toplamda 15 ay içerisinde inşaatı bitirmeyi planlıyoruz" dedi.



2016 yılının kesin bütçesi ibra edildi

Konuşmaların ardından 2016 yılı kesin bütçesinin sunumu yapan TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, "2016 yılı bütçemiz 6 milyon 500 bin lira tahmini bütçe ile tarafımıza sunulmuştu. 31 Aralık 2016 tarihiyle gerçekleşen bütçemiz gelir fasıllarında 7 milyon 994 bin 569 lira oldu. Giderde ise 4 milyon 494 bin TL oldu. Yani gelir kaleminde yüzde 112'lik bir bütçe, gider kaleminde ise yüzde 76'lık bir bütçe ile yılı tamamladık. Tasarruf ederek bir bütçeyi tamamladık. Bu tablonun oluşumunda katkısı olan herkese oda olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

2016 yılı bütçesi okunduktan sonra TSO bütçesinin ibrası üyelere soruldu. Üyeler oy birliğiyle 2016 yılı bütçesini ve TSO Yönetim Kurulu'nu ibra etti.

Tekrar söz alan Murzioğlu, bütçenin tasarruf sağlanmasında emeği geçenlere ve üyelere teşekkür etti.

9 maddesi de oy birliği ile kabul edilen meclis toplantısı teşekkür konuşmasından sonra sonlandı.

(ED-SLH-Y)



25.01.2017 16:44:55 TSI

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