YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emet'in tek bayan taksicisine ödül

Emet'in tek bayan taksicisine ödül



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet Şoförler Odası Başkanlığı, ilçenin tek bayan taksicisi Nagihan Koçman'ı plaketle ödüllendirdi.

Oda Başkanı Ahmet Kaymak, oda hizmet binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, evli ve iki çocuk annesi olan Nagihan Koçman'ın ilçenin tek taksi şoförü olduğunu hatırlatarak, kadınların da bu sektörde hizmet verebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Ülkede her geçen yıl kadın sürücü sayısının arttığını belirten Koçman, "Son yıllarda ilçemizde çok sayıdaki bayan kardeşimiz ehliyet almaktadır. Bugün de odamızın yönetim kurulu olarak olarak ilçemizin tek kadın taksicisi unvanını elinde bulunduran Nagihan Koçman kardeşimizi bir plaketle ödüllendiriyoruz.Bir yıla yakın süredir ilçemizde taksi şoförlüğü yapan bu üyemize, bundan sonraki yaşamanın da kazasız ve hayırlı işler dilerim" dedi.

Koçman da, ilçenin tek kadın taksi şoförü olmasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. (MS-EFE)



25.01.2017 16:45:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER