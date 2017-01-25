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Emet'in tek bayan taksicisine ödül

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:40
Emet'in tek bayan taksicisine ödül
Emet'in tek bayan taksicisine ödül

(Fotoğraflı)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet Şoförler Odası Başkanlığı, ilçenin tek bayan taksicisi Nagihan Koçman'ı plaketle ödüllendirdi.
Oda Başkanı Ahmet Kaymak, oda hizmet binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, evli ve iki çocuk annesi olan Nagihan Koçman'ın ilçenin tek taksi şoförü olduğunu hatırlatarak, kadınların da bu sektörde hizmet verebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.
Ülkede her geçen yıl kadın sürücü sayısının arttığını belirten Koçman, "Son yıllarda ilçemizde çok sayıdaki bayan kardeşimiz ehliyet almaktadır. Bugün de odamızın yönetim kurulu olarak olarak ilçemizin tek kadın taksicisi unvanını elinde bulunduran Nagihan Koçman kardeşimizi bir plaketle ödüllendiriyoruz.Bir yıla yakın süredir ilçemizde taksi şoförlüğü yapan bu üyemize, bundan sonraki yaşamanın da kazasız ve hayırlı işler dilerim" dedi.
Koçman da, ilçenin tek kadın taksi şoförü olmasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. (MS-EFE)

25.01.2017 16:45:50 TSI
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