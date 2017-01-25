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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Ayda 40 hastaya hizmet veriliyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:41
Ayda 40 hastaya hizmet veriliyor
Ayda 40 hastaya hizmet veriliyor

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Devlet Hastanesi bünyesindeki taş kırma ünitesinin ayda 40 hastaya hizmet verdiği bildirildi.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nin Eski SSK Hastanesi olarak bilinen 2. hizmet binasındaki Taş Kırma (ESWL) ünitesinde, aylık ortalama 40 hastaya hizmet verildiği belirtildi. Açıklamada, hastane bünyesinde kurulan taş kırma ünitesinin hastalara en kaliteli ve en hızlı şekilde hizmet sunduğu ifade edildi.
(KA-MEF-Y)

25.01.2017 16:45:56 TSI
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