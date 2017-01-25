Elazığspor'un son transferi Alpaslan, imzayı attı
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Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor prensipte anlaştığı 23 yaşındaki Alpaslan Öztürk ile resmi sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ön libero 23 yaşındaki Alpaslan Öztürk'le resmi sözleşmeyi imzaladı. Elazığspor'un Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Kartal Titinac Otel'e giden Öztürk, takımla çalışmalara başladı.
Daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa ve Eskişehirspor'da oynayan Öztürk ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de toplam 48 maçta forma giyen Öztürk, ön libero pozisyonunda oynuyor.
(HK-MP-Y)
25.01.2017 16:46:02 TSI
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