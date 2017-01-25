26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığspor'un son transferi Alpaslan, imzayı attı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:42
Elazığspor'un son transferi Alpaslan, imzayı attı
Elazığspor'un son transferi Alpaslan, imzayı attı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor prensipte anlaştığı 23 yaşındaki Alpaslan Öztürk ile resmi sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ön libero 23 yaşındaki Alpaslan Öztürk'le resmi sözleşmeyi imzaladı. Elazığspor'un Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Kartal Titinac Otel'e giden Öztürk, takımla çalışmalara başladı.
Daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa ve Eskişehirspor'da oynayan Öztürk ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de toplam 48 maçta forma giyen Öztürk, ön libero pozisyonunda oynuyor.
(HK-MP-Y)

25.01.2017 16:46:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin dualarla anılacak
YEREL

KAHRAMAN ŞEHİT POLİS MEMURU FETHİ SEKİN DUALARLA ANILACAK
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Elazığ'da hurda araçlar toplanıyor
YEREL

ELAZIĞ'DA HURDA ARAÇLAR TOPLANIYOR
Bölge genelinde Kar yağışı devam edecek
YEREL

BÖLGE GENELİNDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK