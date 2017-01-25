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Manisa BBSK Derince hazırlıklarını sürdürüyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Pazar günü deplasmanda Derincespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ağrıları devam eden Semih ve Berkin katılmazken bu oyuncular salonda çalıştı. Berkin, salonda yaptığı çalışmanın ardından takımdan ayrı düz koşu yaparken, ayak tarak kemiğinde kırık meydana gelen ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Alper Sürücü'de düz koşulara başladı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Yalçın, Yomraspor maçında savunma ve hücum alanında ciddi hatalar yaptıklarını söyledi. Bu maçta konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını ifade eden Yalçın, "Eksik ve cezalı oyuncularımızın yanı sıra yeni gelen oyuncularımızın da uyum sorunu yaşadığını gördük. Tabi ki bunlar mazeret değil. Yomraspor maçı nelerin eksik olduğunu daha net görmemize neden oldu. Halide Edip maçında daha istekli yapımız vardı. Yomra maçında ise özellikle ilk yarıda çok kötü oynadık. İkinci yarıda daha derli toplu oynamamıza rağmen skoru değiştiremedik. Hücum ve savunma ile birlikte takım bütünlüğü anlamında eksikliklerimizi gördük" dedi.

Cezalı ve sakat oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte Derince deplasmanından üç puanla döneceklerine inandığını belirten Yalçın, "Bundan sonra puan kaybına tahammülümüz yok. Bütün maçlara final maçı olarak bakıyoruz. Hedefimizden sapmadık ve inancımızı yitirmedik. Biz bu guruptan birinci olarak 2. Lig'e çıkacağız" diye konuştu. Yalçın, bundan sonraki süreçte sporseverlere daha istekli, daha arzulu ve sürekli kazanan bir Manisa Büyükşehir Belediyespor izlettireceklerini de sözlerine ekledi.

(AY-Y)



25.01.2017 16:46:50 TSI

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