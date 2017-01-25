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Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtasına işaret dili eğitimi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile işitme ve konuşma engelli vatandaşları daha iyi anlayabilmek ve onlarla iletişim kurabilmek için açılan işaret dili kursuna, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri katılarak, işaret dili eğitimi aldı.

Engelli bireylerin toplum içerisinde daha fazla yer alabilmesi için eğitim, sağlık, kültürel faaliyetler ve sosyalleşme gibi her konuda etkinlik düzenleyerek engelleri ortadan kaldırmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, konuşma ve işitme engelli vatandaşların karşılaştığı iletişim kurma problemlerine çözüm getirmek amacıyla açtığı işaret dili eğitimi kursunda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibinden oluşan 33 kişilik gruba eğitim verdi. Kursa katılarak işaret dilinin genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili eğitimi alan zabıta ekipleri, bu eğitim ile günlük hayatta iletişim içerisinde oldukları işitme engelli bireyler ile daha kolay anlaşabilecek.

İşitme engelli bireyler için anlamlı bir yaşam sağlamaya ve engelsiz vatandaşlar ile daha kolay iletişim kurmaya yönelik eğitim sunma amacı güden işaret dili kursunda şimdiye kadar 65 Büyükşehir Belediyesi personeli eğitim alırken, Mart ayında bitecek olan kurs sonunda başarı gösteren kursiyerlere sertifika verilecek.

(KRY-Y)



25.01.2017 16:46:57 TSI

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