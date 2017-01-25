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Kafaoğlu, referandum çalışmalarına başladı



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Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Nisan ayında yapılacak olan Başkanlık seçimi için ziyaretlerine başladı. Kafaoğlu ilk olarak Kabaklı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Kabaklı halkı referandumda "Evet" oyu kullanacaklarını söylediler.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman ile birlikte referandum öncesi düğmeye bastı. Kabaklı mahallesini ziyaret eden Başkan Kafaoğlu vatandaşlarla sohbet ederek, başkanlık sisteminin önemini anlattı.

Kafaoğlu, "Referandum sandığı geliyor. Milletimiz görmeyen gözlere, duymayan kulaklara Evet oyuyla cevap verecek. Başkanlık sistemini kim istemiyor, başkanlığa kim hayır diyor, Avrupa Birliği, Amerika, PKK ve DEAŞ. Demekki ülke olarak doğru yoldayız. Milletin iradesinden korkuyorlar. Bu sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için çıkarılan bir başkanlık sistemi değil. Bu başkanlık sistemi ile Türkiye'miz daha da büyüyecek, dar olan gömlek daha fazla büyüyecek. Başkanlık sistemi geldiğinde Türkiye'yi artık karıştıramayacaklar,Cumhurbaşkanlığından yasaları veto edemeyecekler, koalisyon ortağı yapıp hükümeti düşüremeyecekler. Bu yüzden milletin kararından korkuyorlar. Millet ne diyorsa o. Başkanlık sistemi belediye başkanlığı gibi. Başarılı olursa bir daha ki seçimde belediye başkanını seçiyorsunuz, beğenmezseniz seçmiyorsunuz. Nerede burada diktatörlük, halkın hür iradesi sandığa yansıyor. Türkiye'de şu anda 65. Hükümet görev yapıyor, koalisyon hükümetlerini de gördük. 14 yıldır AK Parti Hükümeti ile istikrar var. Başkanlık sistemi ile birlikte parlamentoda görevini yapacak. Cumhurbaşkanı kendi bakanlarını atayacak, milletvekillerinden bakan olmayacak. Milletvekilleri Cumhurbaşkanını beğenmiyor seçime gitmek istiyorsa kendisi de seçime gidecek. Cumhurbaşkanı da parlamentonun çalışmasını beğenmiyorsa seçime gidecek ancak kendisi de seçime girecek. Avrupa ülkelerinin çoğunda bu başkanlık sistemi var. Başkanlık sisteminde yetkili bir kişi olacak. Cumhurbaşkanı başarılı olursa bile iki dönem kuralı olduğundan üçüncü kez seçilemeyecek" dedi.

Konuşmasında 15 Temmuz gecesini de anlatan Kafaoğlu, "Ülkemiz önemli süreçten geçiyor. 15 Temmuz kara bir geceydi. Kurtuluş savaşından sonra karşılaştığımız en kötü gece 15 Temmuz'du. Çanakkale ruhu o gece yeniden canlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet etmesi ile birlikte darbeye dur denildi, kahraman milletimiz bayrak sevgisi, millet sevgisi ve demokrasi için birlik oldu. Türkiye birçok darbe gördü ama 15 Temmuz diğerleri gibi değildi. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalıştılar ama millet buna dur dedi. Ülkemizi, vatanımızı bölemeyecekler, parçalamayacaklar, ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler" diye konuştu.

Başkan Kafaoğlu konuşmasının sonunda Kabaklı Mahallesi'nden de bahsederek, "İnsanlara hizmet edince mutlu oluyorum, enerjiyi vatandaşlardan alıyorum. Hedefimiz insanlara hizmet. Biz vatandaşlara hizmetkârlık etmek için göreve seçildik. Balıkesir'in 81 kırsal mahallesi, toplamda 107 yerleşim birimi var. Kırsal mahallelere parke taşı, yol, kaldırım, çocuk oyun grupları, spor aletleri koyuyoruz ve çöpleri temizliyoruz. Milletimiz yaptıklarımızı görüyor. Kabaklı'ya girince şehire giriyormuş gibi oldum. Ayağınızı çamurdan kurtaracağız dedik ve kurtardık. Yaptığımız hizmetleri görünce mutluluğumuz daha da artıyor" yorumunu yaptı.

(TS-



25.01.2017 16:47:49 TSI

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