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Sanayi esnafının talebini büyükşehir yapacak



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MANİSA (İHA) - Akhisar'da sanayi esnafının yol çilesine Manisa Büyükşehir Belediyesi duyarsız kalmadı. Sanayi esnafını ziyaret eden Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ilettiğini ve yolun yapılması talimatının verildiğini belirterek, "Yakın zamanda sizleri bu çileden kurtaracağız" dedi.

Akhisar Sanayi Sitesi'nde 27. Blokta yıllardır yapılmayan yol, esnafı mağdur etti. Bunun üzerine imza toplayan esnaflar, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri'ye imzaları teslim ederek yolun yapılmasını talep etti. Bu talep üzerine Akhisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Çakar ile birlikte esnafı ziyaret eden Ensivri, konunun Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iletildiğini, Başkan Ergün'ün de yolun biran önce yapılması talimatını verdiğini söyledi. Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Çakar ile bir açıklama yapan Ensivri, "Bu yol yıllardır yapılmadığı için esnafımızın çilesi haline gelmiş. Sanayi içinde 27'ci blokta bulunan ve yoğun trafik akışının olduğu yolla ilgili esnafımızın çilesini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ilettik. Kendileri de yolun yapılması ile ilgili talimatlarını verdi. Bu müjdeli haberimizi esnafımıza ilettik" dedi. Ensivri, sanayi sitesi ziyaretinde esnaflara Türk Bayrağı hediye etti.



"Esnaftan Başkan Ergün'e teşekkür"

Yıllardır bozuk olan yıllarının yapılacağı haberini alan Akhisar sanayi esnafı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Sanayi esnafları yolun yapılmasının ardından Başkan Ergün'ü sanayi sitesinde misafir etmek istediklerini de belirterek Başkan Ergün'e davet gönderdi.

(SC-Y)



25.01.2017 16:48:04 TSI

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