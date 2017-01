YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DTSO Başkanı Sayar, cazibe merkezi programını değerlendirdi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, cazibe merkezleri programının geliştirilmesi gereken yönleri ile beraber kamu-özel sektör işbirliği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sayar, geçtiğimiz gün Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı cazibe merkezleri programını değerlendirdi. Diyarbakır'ın da içerisinde yer aldığı Doğu ve Güneydoğu illerinin büyük çoğunluğunun gelişmişlik açısından birçok istatistik ile ülke ortalamasının 2-2,5 kat gerisinde olduğunu belirtti. Diyarbakır'ın önemli potansiyeline rağmen ülke ortalamasının bu kadar gerisinde olmaması gerektiğini kaydeden Sayar, "Bunun gerçekleşmesi için bizim gibi kurumlar dahil her kuruma görevler düşüyor. Ekonomik potansiyeli ortaya çıkarmak için çok yönlü, bütüncül çalışmalar yapmak gerekiyor. Bunlardan biri de kamu özel sektör iş birliğidir. Cazibe merkezleri programı geliştirilmesi gereken yönleri ile beraber kamu özel sektör işbirliği açısından önemli bir adımdır. Kamu ve özel sektör işbirliği doğru bir yöntemdir. Yatırımların önünü açabilecek, pozitif katkı sunabilecek bir programdır. Diyarbakır'da büyük ölçekli yatırımların da olduğu 1.1 milyar liralık ilk ön yatırım talebi var, bu talepler için öngörülen istihdam 6 bin kişi. Bu umut vericidir. İlimizin yatırımlardan faydalanması için, insanlarımıza istihdam oluşturmak için bizler kurum olarak en yüksek seviyede gayret ve çaba içerisindeyiz ve daha çok çalışacağız, çaba içerisinde olacağız. Cazibe merkezleri programı aynı zamanda yatırımını Diyarbakır'a, cazibe merkezlerine getirmek isteyen 6. bölge teşviklerinden de faydalanmasını sağlıyor. Yeni yatırımdaki destekler kadar bu taşıma desteği de özellikle istihdamı yüksek üreticilere önemli avantajlar sunuyor. Bugün Türkiye'nin her ilinde Diyarbakırlı yatırımcı var. Türkiye'nin her ilinden de yatırımcı bekliyoruz. Sektörlerin sınırlı olması, yatırım ortamı eşit olmayan şehirlere aynı desteklerin verilmesi gibi gözden geçirilmesi gereken konular olmakla beraber Diyarbakır için en büyük handikaplardan biri fabrika yatırımlarının yapılacağı OSB alanlarının, alt yapının yetersiz olmasıdır. Bu ciddi bir handikaptır. İldeki aktörler olarak buna dönük çalışmalarımız var. Ancak bürokratik süreçler, mevzuatlardan dolayı çok uzun sürmektedir. Bürokratik süreçleri kısaltmak gerekiyor. Ülkemizin siyasi atmosferindeki gerilimin azalması durumu da bu programların daha kısa zamanda amacına ulaşmasını sağlayacaktır, hayırlı olsun" dedi.

