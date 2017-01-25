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Yozgat AK Parti Milletvekili Başer, kan bağışında bulundu



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Türk Kızılayı Yozgat Şubesi ziyaretinde kan bağışı kampanyasına destek veren AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta ikinci bir Türk Kızılayı Şubesi açılacağı haberini de verdi.

Yozgat Türk Kızılayı Şubesi'nde kan bağışında bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği olarak düzenli kan vermeye özen gösterdiklerini söyledi.

Zorda kalan vatandaşlara da can suyu vermiş olduklarını ifade eden Başer, "Bu vesile ile birçok hayatın kurtulmasına vesile oluyoruz. Ben de daha önce burada başkanlık görevinde bulundum. Kızılay bizim yuvamız. Bizden sonra gelen değerli başkanlarımız bayrağı daha ileriye götürmek için gayret sarfediyorlar. Burada 10'un üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Yılda 13 bin ünite kan almak suretiyle güzel bir hizmet sunuluyor. Kızılay'ın bayrağı daha ilerilere gidecek. Kent Park civarında ikinci bir kan merkezi de hayata geçirilecek" dedi.

Daha sonra milletvekili Başer'e Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Başkanı Ekrem İlker tarafından 10'uncu kan bağışı nedeniyle bronz madalya verildi.

(BMG-SK)



25.01.2017 16:49:17 TSI

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