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MESOB Başkanı Geriter'den Başkan Kayda'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ile Başkan Kayda, esnafların istek ve taleplerine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete, MESOB Başkan Yardımcısı Halim Şener, Turgutlu Tuhafiyeciler Odası Başkanı Murat Çiçekçi, Turgutlu Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, S.S.Salihli 24 Nolu Şehiriçi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal, Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin ile Salihli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş da katıldı. Yapılan nezaket ziyaretinden dolayı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ile esnaf oda başkanlarına teşekkür eden Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak esnaflarımızın işlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yürüteceğimiz ortak çalışmalarla esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm esnaf arkadaşlarıma bol kazanç ve işlerinde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

(BA-ÖND-Y)



25.01.2017 16:53:56 TSI

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