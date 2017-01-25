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Samsun kan bağışlıyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:49
Samsun kan bağışlıyor
Samsun kan bağışlıyor
- Türk Kızılayı tarafından "Samsun Kan Bağışlıyor" adı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından "Samsun Kan Bağışlıyor" başlıklı kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ünsal Ağaoğlu, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kampanya öncesi Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Yaklaşık 1 haftadır kan bağışı ile ilgili hem sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyoruz hem de Samsunspor'un Cuma günü elim trafik kazası yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları çalışma sonrası bu meydana gelip kan bağışı yapmaları konusunda çağrılar yapıyoruz. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı konusunda yaptığı uyarı bizi harekete geçirdi. Bazı illerde kan bağışı yapıldı. Bazı illerde biraz daha hızlandı ama Samsun kan bağışında Türkiye ortalamalarının çok üzerinde. Burada bir kan merkezimiz var ve ilçeleri de kapsıyor. Dolayısıyla çok sağlıklı bir çalışma şehrimizde yürüyor. Biz biraz Samsun'un plakasını dikkate alarak aynı anda 55 kişi kan versin ve 555'i bugün itibariyle tamamlayalım diye kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışma arkadaşlarımızı bu projeye dahil olması için yazı ile davet ettik. Şu anda kan veren 70 kişiyi geçti ve biz de aynı anda 55 kişi kan vereceğiz ve bu inşallah akşama kadar, 555'i bulana kadar devam edecek" dedi.
Konuşmaların ardından başta Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ünsal Ağaoğlu, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok başta olmak üzere 55 kamu kurum ve kuruluş personeli aynı anda kan bağışında bulundu.
(GKH-SLH-Y)

25.01.2017 16:54:07 TSI
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