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Köprübaşı'nın çehresi değişiyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesinde meydan, meydana cephe veren binalara ait cephe sağlıklaştırma projesi ve Cumhuriyet Caddesi yol ve tretuvar düzenleme projelerini tamamlayarak, projelerin uygulamaya geçilmesi için çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede gerçekleştirdiği projelerle şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Köprübaşı ilçesinde projelendirilen cephe sağlıklaştırma projesi kapsamında kalan meydana cephe veren binaların mülkiyet sahipleri ile gerçekleştirilen toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem ve Mimar Canseven Toprak tarafından projeyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Proje sunumu ve tanıtımında bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda başladığımız proje çalışmalarımızda birbiri ile entegre olabilen üç projeyi bir arada çözümleyerek, ilçemizin eksiği olarak gördüğümüz, ilçemizde yaşayan vatandaşların, üniversite öğrencilerinin buluşma, dinlenme ve eğlenme ortamı yaratmak adına bir meydan projesi hazırlandı. Bu meydana cephe veren binaların, cephe sağlıklaştırma projeleri de tamamlanarak ilçenin estetik görüntüsüne katkıda bulunacağını düşündüğümüz projeyi sizlere sunuyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle cephe sağlıklaştırması yapılan binaların mülk sahiplerine ekonomik açıdan fayda sağlayacağı kanaatindeyiz" dedi.

Köprübaşı ilçesinde odak merkezi haline getirilen mekanların Cumhuriyet Caddesi ile taçlandırılacağını belirten Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, "Cumhuriyet Caddesi için hazırladığımız projenin yapımı gerçekleştirilmek üzere bir protokol imzalanmıştır. Böylece, Köprübaşı ilçemize gelen vatandaşlar bambaşka bir Köprübaşı ile karşılaşacak, ilçeye girişlerinde hoş ve güzel görüntülerle karşılanacaklar. İlçemizdeki üç proje birbiri ile ilişkilendirilerek bütüncül bir proje hazırlandı. Bu projelerin uygulamaya geçip bitirilmesiyle ilçemizin farklı görünüme sahip olacağı düşüncesindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin cephe sağlıklaştırma projeleri uygulamasını yapılabilmesi için mülk sahiplerinin muvafakatlarının alınması gerekmekte. Harcanacak olan paranın yüzde 75'inin Büyükşehir Belediyesi'nce, yüzde 25'inin de mülk sahipleri tarafından ödenmesinin kabulü halinde proje uygulamaya geçirilecek" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca hazırlanan muıvafakatlar mülk sahiplerine dağıtıldı. Mülk sahiplerince büyük beğeni kazanan projeye, mülk sahiplerinin olumlu tepkisini aldı. Toplantının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen'i ziyaret etti. Mergen'e projeler ile ilgili bilgileri aktaran Daire Başkanı Kuğu, projenin tanıtımını yaptı. Belediye Başkanı Zafer Mergen de projeyle ilgili olumlu düşüncelerini dile getirerek projelerin ilçeye değer katacağını belirtti.

(AY-Y)



25.01.2017 16:54:17 TSI

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