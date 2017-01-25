Sağlık çalışanlarından kan bağışı
(Fotoğraflı)
Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale il sağlık müdürlüğü, sağlık çalışanları Kızılay'ın kan bağışı çağrısı üzerine kan verdi.
Çanakkale İl Sağlık Müdür Dr. Ali Taşçı, "Bu tür sosyal sorumluluk gerektiren faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir. Hepimiz aynı gemideyiz. Başka Türkiye yok. Yaşlısıyla, genciyle hep birlikte bu güzel vatanımıza, milletimize, devletimize ve bayrağımıza sahip çıkacağız" dedi. Düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olduklarını ifade eden gönüllüler, kan vermenin hem kendi sağlıkları için faydalı olduğunu, hem de bir insanın canını kurtarabilmek açısından çok önemli olduğunu söyledi.
(GD)
25.01.2017 16:54:17 TSI
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