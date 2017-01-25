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Şırnak'ta 2017 yılının ilk il koordinasyon toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Valiliği 2017 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Ali Arıkan başkanlığında, Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa, Devlet Su İşleri bölge temsilcileri, Karayolları bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürlerin katılımı ile yapıldı. Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2017 yılında yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Vali Yardımcısı Arıkan, 2017 yılının birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek, "Şuanda Şırnak il genelinde gerçekten ciddi bir yatırım var. Teröre rağmen devletimiz gerçekten sağlıktan, milli eğitime, karayollarından ve DSİ'de yoğun bir çalışma içerisinde. Bu toplantıların amacı da hizmetin yürütülmesinde veya iletişiminde varsa aksayan yönler bunları ortaya kaldırıp, hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak" dedi.

Vali Ali Arıkan, toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinden yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

(MY-MP-Y)



25.01.2017 16:54:38 TSI

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