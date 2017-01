YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Cengiz'den iş adamlarına davet

Başkan Cengiz'den iş adamlarına davet



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO) Başkanı Fatih Cengiz, yatırım yapmaları için iş adamlarını Muş'a davet etti.

Cazibe Merkezleri Programının lansman toplantısına katıldıktan sonra bir açıklama yapan MUŞ TSO Başkanı Fatih Cengiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için cumhuriyet tarihinin en büyük teşvik paketinin resmen başladığını kaydederek, gelişmemiş vilayetlerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Cazibe Merkezleri Programının detaylarını Başbakan Binali Yıldırım'ın aktardığını hatırlatan Fatih Cengiz, Muş olarak bu paketten en iyi şekilde yararlanmak istediklerini vurguladı. Muş'un, bölgenin en avantajlı illerinden biri olduğunun altını çizen Cengiz, "Kasım ayından itibaren gündemde olan Cazibe Merkezleri Programının lansman toplantısına katıldık. Çankaya Köşkünde gerçekleştirilen toplantıda Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım paketin detaylarını aktardı. İllerde yatırım ofislerinin önemli bir sorumlulukları var. İş adamlarına her türlü kolaylığın sağlandığını ve bu paket sayesinde Muş'u kalkındırmak, geliştirmek istiyoruz. Muş bölgenin en avantajlı illerinden biridir. Güvenlik sorununu çözmüş, halkın huzur ve refahı için gecesini gündüzüne katan devlet görevlileri sayesinde ilimiz Türkiye'nin en huzurlu ve en sakin ili konumundadır. Yatırımcılar için bu çok önemli bir avantajdır. İnanıyorum ki, Cazibe Merkezleri Programı sayesinde Muş geri kalmışlık zincirini kıracaktır" dedi.

Huzurun olmadığı hiçbir yerde iş adamlarının yatırıma davet edilemeyeceğini dile getiren Başkan Cengiz, "Ticaret duygusallıkla yürütülmez. Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör örgütleri ile başarılı bir mücadele verdiğini görüyoruz. İnanıyoruz ki, en kısa sürede bunların üstesinden gelecektir. Ayrıca ulaşım konusunda da avantajlarımız var. Şehirlerarası karayollarımız duble yoldur. Önemli bir kısmı sıcak asfaltla kaplanmıştır. Demiryolu bağlantı yolumuz var. Havayolunda da her gün Ankara, İstanbul uçak seferlerimiz var. Haftada iki gün direk Bursa uçak seferleri düzenleniyor. Öyle tahmin ediyorum ki, önümüzdeki aydan itibaren direk İzmir uçak seferleri de başlayacak. İş adamlarının dikkat ettiği ulaşım konusunda Muş'un bir adım önde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı istikrarı bozmak, büyümesini engellemek için dış mihrakların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz. Bir taraftan terör örgütleri ile mücadele eden Türkiye, bir taraftan da büyümenin, ekonomik kalkınmanın hesaplarını yapıyor. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 100 binden fazla insanımıza istihdam alanı oluşturmayı hedefleyen hükümet, 20 milyon TL tutarında bir yatırımı hayata geçirmek için çaba sarf ediyor. Bu paket, cumhuriyet tarihinin en büyük teşvik paketidir" ifadelerini kullandı.

"23 ili kapsayan bu programda en önemli hedeflerimizden biri de Muş'un kalkınması ve gelişmesidir" diyen Cengiz, "Muş Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş adamlarına Muş'ta her türlü kolaylığı sağlayacağız. Var gücümüzle yatırım için Muş'a gelen müteşebbislerin yanında yer alacağız. İstihdam alanlarının oluşması için elimizi taşın altına koyacağız. İlgili kurumların da aynı hassasiyetle çaba sarf edeceklerinden şüphemiz yok. Muş için birlik olup beraber hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

(NA-MSA-Y)



25.01.2017 16:56:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER