Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin dualarla anılacak
Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını dikkati ve cesareti ile önleyerek büyük bir katliamın önüne geçerek bu yolda şehadete yürüyen kahraman polis memuru Fethi Sekin, baba ocağında düzenlenecek bir mevlit programıyla anılacak.
Elazığ Belediyesi ve İl Müftülüğü 'nün organizasyonuyla düzenlenecek olan anma programı, 29 Ocak 2017 Pazar günü, yatsı namazına müteakip İzzetpaşa Camii'nde gerçekleştirilecek. Kur'an'ı Kerim tilaveti, naatlar ve ilahilerin yer alacağı programa, 2010 yılında Dünya Kur'an'ı Kerim güzel okuma birincisi Hafız Ali Tel ile 2013 Kur'an'ı Kerim güzel okuma Türkiye birincisi Hafız Habip Deveci konuk olarak katılacak.
Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine yazdıran şehit polis memuru Fethi Sekin anısına düzenlenecek mevlit programına, tüm Elazığlıların davetli olduğu bildirildi.
(CK-MP-Y)
25.01.2017 16:56:09 TSI
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