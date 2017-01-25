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Hayırsever vatandaşlardan hasta ve yaşlılar için Büyükşehir Belediyesine cihaz yardımı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Hayırsever vatandaşlardan hasta ve yaşlılar için Trabzon Büyükşehir Belediyesine cihaz yardımı yapıldı.

Hayırsever kadınlar Muazzez Demiryürek ve Fatoş Özyurt, hasta, yaşlı, ihtiyaçlı ve engelli vatandaşlar için kullanılmak üzere içerisinde etejerli karyola, tekerlekli sandalye, elektrikli yaşlı kaldırma aracı, hasta bezi ve giyim malzemesi bulunan bir TIR dolusu yardım malzemesini Trabzon Büyükşehir Belediyesine teslim ettiler. Yardım malzemelerini teslim alarak hayırsever vatandaşları makamında ağırlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, faaliyetlerinden ötürü Demiryürek ve Özyurt'a teşekkür etti.

Muazzez Demiryürek'in Almanya'da gerçekleştirdiği çalışmalara Fatoş Özyurt'un Türkiye'den destek verdiğini ve bu çalışmaların sonunda bir TIR dolusu hiç kullanılmamış cihaz ve giysi yardımı toplandığını ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Bu çalışmalar insanlarımızın sosyal yaşamına ve toplum birlikteliğine ciddi bir destektir. Trabzon insan sevgisi ve medeniyetin şehridir. Sayın Muazzez Demiryürek ve Sayın Fatoş Özyurt bunu en güzel şekilde ortaya koymuşlardır. Birer hizmet gönüllüsü olarak, insanlarımızı hastalıklarında daha iyi yaşatmak, destek olmak amacıyla bir TIR dolusu cihaz ve yardım malzemesini Trabzon'umuza getirdiler. Hayırseverlerimize bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Yurt dışı ve yurt içinden toplayıp Belediyemize teslim ettikleri yardım malzemeleri gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza en güzel şekilde ulaştırılacaktır" diye konuştu.

Hayırsever Muazzez Demiryürek ise, Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilikte çok iyi bir örnek olduğunu ifade ederek, "Belediyemizin mağdur durumdaki vatandaşlara en iyi şekilde ulaşacağını biliyoruz. İnşallah faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(OK-EK-Y)



25.01.2017 16:57:12 TSI

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