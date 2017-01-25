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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:57
Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında 1 emniyet müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Yozgat İlçe Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu öne sürülen ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınan 1 emniyet müdürü, 4 öğretmen, 1 hemşire, 1 polis memuru ve öğrenci yurdunda çalışan 1 kişi ve 1 ev hanımı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.
(BMG-SK)

25.01.2017 17:01:47 TSI
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