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Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında 1 emniyet müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Yozgat İlçe Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu öne sürülen ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınan 1 emniyet müdürü, 4 öğretmen, 1 hemşire, 1 polis memuru ve öğrenci yurdunda çalışan 1 kişi ve 1 ev hanımı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

(BMG-SK)



25.01.2017 17:01:47 TSI

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