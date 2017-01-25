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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Belediyeden kara anında müdahale

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:58
Belediyeden kara anında müdahale
Belediyeden kara anında müdahale

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da başlayan kar yağışı sonrası Erzincan Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına eş zamanlı olarak başladı.Gerçekleştirilen çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Kuşçu " Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz tuzlama ve temizleme çalışmalarına anında başladı. Amacımız zorlu hava şartlarında hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamasını engellemektir." dedi.
(FG-AT-Y)

25.01.2017 17:03:21 TSI
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