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Ak Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe'den pancar üreticilerine çağrı

- Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe:

- "Ön talep, Cuma gününe kadar 200 bin ton olmalı"



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Ankara'da düzenlenen 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi pancar üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir görüşmede bulundu.

Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli İl Başkanları ile birlikte Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nı ziyaret eden Akmeşe, burada Gıda, Tarım Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile bir araya geldi.

Ziyarette en önemli konunun Pancar Üreticilerinin sorunları olduğunu dile getiren Akmeşe, "Şeker Pancarı üretim ön talep alma süresi 27 Ocak 2017 Cuma mesai bitimine uzatılmıştır. Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Ergin İçenli ile yaptığımız görüşme neticesinde 130 bin ton ön talep oluşmuş. Bu rakamın Cuma mesai bitimine kadar 200 bin ton olması gerekiyor. 200 bin ton talep olması halinde Alpullu Şeker Fabrikası faaliyete girecektir. Gerekli hassasiyeti gösterip çalışmaların hızlandırılması Bölgemiz yatırımları için önemlidir. Şimdiden Şeker pancarı üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Akmeşe, Ankara ziyaretleri kapsamında ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin'i de ziyaret etti.

(KU-MEF-Y)



25.01.2017 17:08:51 TSI

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