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Emniyet müdürü Doğan görevine başladı



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MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Doğan görevine başladı.

Erdemli Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici'nin Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne atanmasıyla yerine Mersin Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Doğan atandı.

Yaklaşık 17 yıl Mersin Emniyet Müdürlüğünün değişik kademelerinde yönetici olarak görev aldığını ifade eden Doğan, "Erdemli'yi yakından tanıyorum, yabancı değilim. Vatanımızın birliği, bütünlüğü ve huzuru için elimizden geleni yapacağız. Toplumun desteği olmadan polisin başarılı olma şansı azalır. Erdemli halkının polisinin yanında olduğunu da iyi biliyoruz" dedi.

(OKİ-Y)



25.01.2017 17:09:46 TSI

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