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Bakan Özhaseki'den Develi'ye 600 bin TL hibe



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KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi tarafından yapımı projelendirilen ve nisan ayında yapımına başlanacak olan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi (Geri Dönüşüm Tesisi) kurulması için hazırlanan projeyi inceleyen ve beğenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, proje için Develi Belediyesine 600 bin TL hibe tahsis etti.

Develi Belediyesinin araç parkına daha önce tam donanımlı Çöp Toplama Aracı ve Su Arozözü ile çok sayıda çöp konteynırı bağışlayan Bakan Özhaseki, Develi Belediyesine tahsis edilmiş olan Reşadiye Mahallesinde (Kızık Mahallesi yolu üzerinde) bulunan açık ve kapalı olmak üzere2 bin metrekarelik alanda Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi (Geri Dönüşüm Tesisi) yapımı için Develi Belediyesine 600 bin liralık hibe verilmesine de katkı sunarak Develi sevgisini bir kez daha gösterdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi (Geri Dönüşüm Tesisi)'nde, çevreye zarar verecek olan ambalaj atıklarının belirli bir yönetim içerisinde geri kazandırılarak çevreye olumlu anlamda katkı sağlayacağını ve aynı zamanda enerji tasarrufu, ekonomiye katkı sağlamasıyla da diğer ilçelere de hizmet verebilecek önemli bir yatırım olacağını söyledi.

Tesisin toplam maliyetinin 1 milyon lirayı bulacağını kaydeden Başkan Mehmet Cabbar, "Develi için yeni bir istihdama vesile olacak olan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinin (Geri Dönüşüm Tesisi) yapımı Develimizin fiziki ve ticari hayatına önemli bir katma değer sunacaktır. Nisan ayı içerisinde yapıma başlanılması planlanan tesisin yıl sonu itibariyle bitirilmesi öngörülmektedir. Tesisin yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 600 bin liralık hibenin verilmesi ve daha önce araç parkımıza Çöp Toplama Aracı ve Su Arozözü ile çok sayıda çöp konteynırı kazandırarak elimizi boş göndermeyen Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye, Develi'ye göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı tüm Develililer adına teşekkür eder, kurulacak olan tesisimizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.

(SK)



25.01.2017 17:12:12 TSI

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