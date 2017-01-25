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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:09
Nevşehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bıçaklamalı kavgada yakalanan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre 23 Ocak Pazartesi günü Milli İrade Caddesi'nde iki şahıs arasında çıkan kavgada bıçak ile yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 29 yaşında ki Ş.E. isimli kişi yakalandı. Yakalanan şahsın olayda kullandığı bıçak muhafaza altına alınarak şahıs hakkında "Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
(COŞ-SK)

25.01.2017 17:14:52 TSI
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