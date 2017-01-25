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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Kısır döneme girildi, balık fiyatları tavan yaptı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:10
Kısır döneme girildi, balık fiyatları tavan yaptı
Kısır döneme girildi, balık fiyatları tavan yaptı

(Fotoğraflı)

Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Denizde 'kısır dönem' olarak adlandırılan sürece girilmesi ve havaların soğumasıyla birlikte balık fiyatları tavan yaptı.
Sezon başında kilosu 2.5 lira olan hamsi kendi ana vatanı olan Sinop'ta bile 15 TL'ye çıktı. Çipura 22.50 TL, zargana 17.50 TL, somon 17.50 TL, tirsi 7.50 TL ve mezgit 12.50 TL'den alıcı buldu.
Hava şartlarının balığı çok etkilediğini söyleyen Sinoplu balıkçı esnafları, havanın bu şekilde devam etmesi durumunda balık artışlarının devam edeceğini söyledi.
(OSM-SLH-Y)

25.01.2017 17:13:28 TSI
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