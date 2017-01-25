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Erzurum'da karla mücadele



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası il genelinde karla mücadele çalışması yapıyor. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin karla mücadele eden ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplı yolları ulaşıma açmak için 675 personel ve 172 iş makinesiyle ana ve ara arterler, cadde ve sokaklar ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kardan temizledi.

Bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapan "Kar timleri" araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kardan temizledi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü'ne bağlı 250 personelden oluşan kar timleri 48 greyder, 24 kepçe, 9 dozer, 5 kar savurma aracı, 20 kar bıçaklı kamyon, 3 kar üstü araç olmak üzere toplam 109 araçla karla mücadelede etkin görev aldı. Büyükşehir'in Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü'nde görevli 180 personel, 14 kamyon, 11 tuzlama ve bıçaklı araç, 7 greyder, 5 kepçe, 5 mini loder, 2 orta loder, 3 eder, 2 kar savurma, 1 unimog olmak üzere 50 araçla, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nde görevli 115 personel ise, 3 kepçe, 6 kamyon ve 2 kaldırım kar püskürtme makinesi olmak üzere 11 araçla, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü'nde görevli 130 personel de, 1 eder ve 1 mini loder olmak üzere 2 araçla, Büyükşehir'in karla mücadele ekipleri toplamda ise 675 personel ve 172 araçla il genelinde karla mücadele etti.

(ÖB-ÖB-Y)



25.01.2017 17:15:25 TSI

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