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Söke Borsası pamuğa en az 1 TL prim istedi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:14
Söke Borsası pamuğa en az 1 TL prim istedi
Söke Borsası pamuğa en az 1 TL prim istedi

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal, son 10 yıldır pamuk primlerinin cent bazında açıklandığını ve primlerin 24 ila 28 cent bandında olduğunu söyledi.
Döviz artışının pamukta maliyetleri en az yüzde 30 civarında arttırdığını belirten Günal, destekleme politikasının değiştirilmesini, 2017 üretimi için 1TL/Kg veya üzerinde bir rakamın açıklanması gerektiğini belirtti.
Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal açıklamasında; "Bilindiği gibi destekleme primi çiftçinin maliyetlerine katkıda bulunmak ve pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için uygulanan bir sistemdir. Bu bağlamda yıllardır süregelen prim politikası incelendiğinde cent bazında primlerin yıllar itibariyle son 10 senedir kilogramda 24 ila 28 cent arasında olduğu görülecektir. Pamuk çiftçiliğinin sürdürülebilmesi için gerekli olan bu destek seviyesi korunarak ve arttırılarak devam ettirilmelidir. Bugünkü kur itibariyle 1TL/Kg destekleme primi yaklaşık 26,5 cent seviyesine tekabül etmektedir. Yetkililerimizin halihazırda süregelen destekleme politikasını değiştirmeyerek 1TL/Kg veya üzerinde bir rakamı 2017 üretim dönemi için açıklamasını bekliyoruz. Ülkemiz için stratejik önemi ve cari açığa katkısı tartışılmaz olan pamuk üretimi ancak bu şekilde sürdürülebilir olacaktır" ifadelerine yer verdi.
(LT-MB-Y)

25.01.2017 17:18:48 TSI
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