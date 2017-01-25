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Bartın Emniyeti telefon dolandırıcılarına karşı uyardı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri vatandaşları özel olarak hazırlattığı el broşürleriyle telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirdi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerinin vatandaşı bilgilendirici faaliyetleri aralıksız olarak devam ederken, suç ve suçlularla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalardan birisi de telefon dolandırıcılarına karşı yürütüldü. Vatandaşların sıklıkla bulunduğu park, bahçe, kahvehane, kafeterya gibi yerleri ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşı bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinde ülke genelinde birçok vatandaşın telefon dolandırıcılığına maruz kalarak maddi zararlara uğradığını belirten polisler, dolandırıcıların kullanmakta oldukları yöntemler hakkında örnek olaylar anlatıldı. Emniyet mensupları bilgilendirmeler esnasında telefon dolandırıcılığına dikkat başlıklı el broşürleri de dağıttı. Dağıtılan el broşürlerinde vatandaşlardan kötü niyetli insanların kazançlarını yasal olmayan yollardan ele geçirmelerine izin verilmemesi istendi. El broşürlerinde ayrıca telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı alınması gereken tedbirler de bildirildi.

(AY-Y)



25.01.2017 17:19:08 TSI

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