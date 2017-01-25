26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fatsa'da 2016'da 2 bin 757 yapı ruhsatı verildi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:16
Fatsa'da 2016'da 2 bin 757 yapı ruhsatı verildi
Fatsa'da 2016'da 2 bin 757 yapı ruhsatı verildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Mollaoğlu, 2016 yılında toplam 2 bin 757 yapı ruhsatı verildiğini söyledi.
Reyhan Mollaoğlu, Yapı kontrol Müdürlüğü tarafından 2016'da 295 iş yeri, 1517 mesken olmak üzere 1812 adet yeni yapı ruhsatı, 101 adet iş yeri ve 844 adet de mesken olmak üzere 945 yapı kullanma ruhsatı verildiğini açıkladı.
Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için yapılan uygulamalarda 18 inşaata yıkım kararı verildiğini ifade eden Mollaoğlu, "Durdurulan inşaat sayısı 16, ruhsata uygun hale getirilen inşaat sayısı 4, yıkım kararı verilen inşaat sayısı 7, yıkılan inşaat sayısı 1 olmuştur" dedi.
Fatsa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Tutar da, "Projeler belediyeye sunulmadan önce 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanarak ilgili yapı denetim şirketleri vasıtasıyla belediyemize sunulması gerekmektedir. Projeler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri çerçevesinde incelenerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına, kanal bağlantısı kontrolü ve onayı için OSKİ Genel Müdürlüğüne onaylatılması gerekir. Yeni yapı ruhsatı alan inşaat sahibi, inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlanmaz ise ruhsat geçersiz hale gelir. 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen beş yıl içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan inşaatların ruhsatları hükümsüz olur" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

25.01.2017 17:21:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Ordulu balıkçının Abhazya'da denizde kaybolduğu iddiası
YEREL

ORDULU BALIKÇININ ABHAZYA'DA DENİZDE KAYBOLDUĞU İDDİASI
Orduspor'un tesislerinin elektrikleri kesildi
YEREL

ORDUSPOR'UN TESİSLERİNİN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Hastanın bağırsağından idrar kesesi yapıldı
YEREL

HASTANIN BAĞIRSAĞINDAN İDRAR KESESİ YAPILDI
Ordu'da 2016'da 2 bin 485 iş yeri açıldı
YEREL

ORDU'DA 2016'DA 2 BİN 485 İŞ YERİ AÇILDI
Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
YEREL

ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ'NDE YARIYIL TATİLİ YOĞUNLUĞU
AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı start verdi
YEREL

AK PARTİ ÜNYE İLÇE TEŞKİLATI START VERDİ
Fatsa'da 6 bin 257 kayıtlı işsiz var
YEREL

FATSA'DA 6 BİN 257 KAYITLI İŞSİZ VAR
Ordu'da 270 bina yıkıldı
YEREL

ORDU'DA 270 BİNA YIKILDI