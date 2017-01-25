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Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Aydın'dan Çorlu Gazeteciler Derneği'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, iade-i ziyaretler kapsamında Çorlu'daki ilk ziyaretini Çorlu Gazeteciler Derneği'ne gerçekleştirdi. Mustafa Aydın'a Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe de eşlik etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan ve bu görevine başlamasının ardından il genelinde önemli çalışmalar ile planlı operasyonlara imza atılmasında etkin rol oynayan Mustafa Aydın, bir yandan emniyet konusundaki çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da iade-i ziyaretlerde bulunuyor. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe ile birlikte Çorlu Gazeteciler Derneği'nin dernek binasına gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın burada dernek başkanı Levent Silistre ve dernek yöneticisi gazeteciler tarafından karşılandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ziyarette yaptığı açıklamada, "Bu ziyareti geçtiğimiz hafta kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile yapmak istemiştim ancak iş yoğunluğu nedeniyle o dönem gerçekleştiremedim. Gününüzü kutluyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre de derneğin çalışmaları ve genel durumu hakkında Aydın'a bilgi verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ziyaretin anısına dernek başkanı Levent Silistre'ye üzerinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü logoları bulunan fincan takımı hediye ederken, Sİlistre de Müdür Aydın'a 2 bini aşkın Atatürk fotoğrafından oluşan Atatürk portresi takdim etti.

(SŞ-MEF-Y)



25.01.2017 17:21:42 TSI

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