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Bahçelievler ve Beşiktaş Mahallelerine sağlık ocağı

- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı:

- "Bu güzel hizmetlerin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile Beşiktaş ve Bahçelievler Mahallelerinde atıl vaziyette olan 112 Servis binaları gerekli tadilatın ardından Sağlık Ocağı olarak hizmet vermeye başlayacak.

Bahçelievler ve Beşiktaş Mahalleleri, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile sağlık alanında güzel bir hizmete kavuşuyor. Şehrin birçok noktasında güzel hizmetlere imza atan Bilecik Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda açılışları yapılan, fakat kullanılmayan 112 Servis Noktalarında gerekli tadilat çalışmalarını yaparak, Sağlık Ocağı şeklinde vatandaşların hizmetine sunacak.

"Bu güzel hizmetlerin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yaptığı kısa açıklamada; ''Bilecik Belediyesi olarak, iki mahallemizde güzel bir hizmeti daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz ay, Hürriyet Mahallesindeki mahalle konağımızın altındaki alanı, vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Şimdi ise yine Sağlık İl Müdürlüğümüz ile birlikte güzel bir çalışmaya imza atıyoruz ve Beşiktaş ile Bahçelievler Mahallelerindeki kullanılmayan binalarda tadilat çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böylelikle oradaki mahalle sakinlerimiz, sağlık konusunda daha hızlı, daha güvenli ve kolay bir hizmet almış olacak. Bu güzel hizmetlerin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-Y)



25.01.2017 17:24:19 TSI

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