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Osmaniye'de 2016 yılında İŞKUR'a 19 bin 778 kişi başvurdu

- Osmaniye İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2017 yılı ilk toplantısı Vali Kerem Al başkanlığında yapıldı

- 2016 yılında İŞKUR'a başvuran 4 bin 623 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de 2016 yılında İŞKUR'a toplam 19 bin 778 kişinin başvuruda bulunduğu, bunlardan 4 bin 623'ünün işe yerleştirildiği bildirildi.

Osmaniye İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2017 yılı ilk toplantısı Vali Kerem Al başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilk olarak 2016 yılı Osmaniye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu hakkında bilgi verildi. Sunumun devamında 2016 yılının Ocak-Aralık aylarını kapsayan dönemde İŞKUR'a 12 bin 59'u erkek 7 bin 719'u kadın olmak üzere toplam 19 bin 778 başvuru yapıldığı ve bu başvurulardan 3 bin 744'ü erkek, 879'u kadın olmak üzere 4 bin 623 kişinin işe yerleştirildiği ifade edildi.

Daha sonra 2016 yılında açılan işgücü yetiştirme kursları hakkında da bilgilerin verildiği toplantıda, açılan toplam kurs sayısının 630 olduğu, kurslara 2 bin 437 erkek, 2 bin 291 kadın olmak üzere toplam 4 bin 728 kişinin katıldığı ve mezun olan 2 bin 319 kişiden bin 296'sının istihdam edildiği kaydedildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, görüş ve önerilerin alınması ile toplantı sona ererken Vali Kerem Al, toplantıda alınacak kararların Osmaniye için hayırlı olmasını temenni etti.

Osmaniye Valiliği Rahime Hatun Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mılla Katık, DOĞAKA Osmaniye Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdinç Kadıoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Çapar, İşçi Konfederasyonu Temsilcisi Ömer Ulutaş, Hak-İş Temsilcisi Sedat Gürsel Öztürk, Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Erdal Dertli katıldı.

(KSM-Y)



25.01.2017 17:24:45 TSI

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