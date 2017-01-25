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KÜÇÜKSAN'da gergin toplantı

- Küçük Sanayi Sitesi esnafı 1/5000'lik plana itiraz etti



(Fotoğraflı)



Bahadır Demirçeviren

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve çeşitli meslek örgütlerine ait oda başkanları 1/5000'lik şehir planına itiraz ettiklerini açıkladı. Toplantıda gazetecilerin sorularına esnafların cevap vermeye çalışması sonucu gerginlik yaşandı. Küçük Sanayi Sitesi yönetimi projenin yeni yer göstermek sureti ile zamana yayılarak çözülmek istemesi tarafında olduğunu belirtirken, toplantıya Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Büyükşehir Belediyesinden kimsenin davet edilmemesi gözden kaçmadı.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde Umum Madeni Eşya ve Bilumum Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı İsmail Pala'nın düzenlediği basın toplantısında basın mensupları ile toplantıya katılanlar arasında gergin anlar yaşandı.

Toplantıya esnafların da davet edilmesi ve herkesin konuşmak istemesi basın mensuplarına da zor anlar yaşattı. Toplantıda açıklama yapmak isteyen bir şehir plancısı, sanayi sitesi içinde yeri olmadığı gerekçesi ile konuşturulmadı. Yaşananlardan rahatsız olan Şehir Plancısı toplantıyı terk etti. Küçüksan İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş sonradan toplantıya dahil olarak hararetli ortamı yumuşattı hem de yaşanan gelişmeleri ve taleplerini basın mensuplarına aktardı. Küçük Sanayi Sitesi'nin 1 milyon 300 bin metrekarelik arazisinin tamamının Özel Proje Alanı olarak belirlendiği 1/5.000'lik imar planından rahatsız olduğunu ifade eden mülk sahipleri, bu durumun Belediye Başkanının yetkisinde olduğunu ve ileriki dönemlerde dilediği gibi hareket edebilme kabiliyetini tanıdığını söylediler. Bunun için öncelikle bu belirsizliğin ortadan kaldırılarak imar planınında 1 milyon 300 bin metrekarelik alana ne yapılacağının tam olarak adının konması gerektiğini vurgulayan mülk sahiplerinden 650 kişi 1/5000'lik plana yazılı olarak itirazda bulundu.

Basın toplantısında görüşleri ile birlikte eleştirilerini anlatan Umum Madeni Eşya Esnaf ve Bilumum Sanatkarları Odası Başkanı İsmail Pala, düzenlediği basın toplantısında görüşlerini şöyle aktardı; "Uzun yıllardan beri el emeği göz nuruyla kazandığımız küçük sanayi sitesindeki işyerlerimizi Büyükşehir belediyemizin değerli yerlerimizi 1/5000 ölçekli düzenlemeyle ortadan kaldırmakta olup, yok edilmektedir. Bu durum mülkiyet ve kazanılmış hakların korunması gibi temel ilkelere aykırılık oluşturmaktadır. Yapılan planda yine geçmişten bu yana almış bulunduğumuz sanayi ruhsatlı işyerlerimizin durumu dikkate alınmamıştır. Sanayi sitesinde tapusu bulunan üyelerimizin itirazda bulunmamaları halinde hiçbir savunma hakkı kalmayacaktır. Büyükşehir belediye başkanım bir önceki genel kurulda gelerek sanayi sitesinin kalkmayacağının bunları söyleyenlerin külliyen yalan söylediklerini ifade etmiştir. Yani değerli bir siyasetçinin dün dündür bu gün bugündür diyerek laflarıyla küçük sanayi sitemiz üyelerini avutmuştur. Bizler yıllardan beri bin bir emekle el emeğiyle göz nuruyla kazandığımız bu yerlerimizi teslim etmeyeceğiz, üyelerimizin haklarını koruyacağız" dedi.

1/5.000'lik imar planında Küçük Sanayi Sitesi arazisinin Özel Proje Alanı olarak belirlenmesinin ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına geçen Küçüksan İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş, Ankara dönüşü yolda olduğu için toplantıya sonradan katıldı. Kendisinden habersiz olarak düzenlenen basın toplantısında gerilen ortamı yatıştıran Başkan Ahmet Sakbaş, "Bizim derdimiz sanayi sitesi burada kalsın, bizi bir yere götürmeyin şeklinde değil. Sanayi Sitesi bir başka alana topluca geçebilir. Ancak bizi bölmesinler. Biz bir bütün olarak gösterilecek yeni bir sanayi sitesine geçebiliriz. Ama bu konuyu zamana yaymaları lazım. 1992 yılında kurulan mevcut sanayi sitemize taşınmalar 20 yıl sürdü. Yeni yapılması planlanan çalışma da bu şekilde zamana yayılırsa zaten sorun yok" dedi.

Küçük Sanayi Sitesi'nin 1/5.000'lik imar planında Özel Proje Alanı olarak belirlenmesinden dolayı sanayicinin son derece tedirgin olduğunu ifade eden Başkan Sakbaş sözlerini şöyle sürdürdü; "Sanayi sitemizin ileriki dönemlerde ne şekilde değerlendirileceğinin bir an önce belirlenmesini istiyoruz. Yani, bu alana ileriki dönemde ne yapılacaksa mevcut 1/5.000'lik imar planında açıkça belirtilmeli. Konut için imara mı açılacak, yoksa sanayi bölgesi olarak mı kalacak bunu sanayici imar planının üzerinde görmek istiyor. Bu nedenle malları ile ilgili tereddütleri var ve diken üstünteler. Ayrıca bu alana ne yapılacaksa söz sahibi buradaki mülk sahiplerinin olmalı. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur, bu alanda şunu yapacağım ama şu zaman yapacağım diyebilir. Kendisine inancımız tam. Ama 2019'da seçim olacağından bahsediliyor. Olası bir başkan değişiminde yeni gelecek olan başkan, değişen imar planını hemen devreye sokarsa buradaki mülk sahipleri ne yapacak. İşte tüm tedirginliğimiz budur." dedi.

Teknik konuların görüşüldüğü toplantıya Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden kimsenin davet edilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

(BD-



25.01.2017 17:30:25 TSI

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